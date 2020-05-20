Emin Darendeliler kimdir? Birçok kişi Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'nün açıklamasının ardından Emin Darendeliler hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Peki Emin Darendeliler kimdir? | Neden öldü? Ayrıntılar haberimizde...

EMİN DARENDELİLER KİMDİR?

Emin Darendeliler 3 Aralık 1955 tarihinde Amasya'da doğdu.

1974'te Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Darendeliler, burayı 1980 yılında bitirdi.

Emin Darendeliler, 1981-1986 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Radyoterapi Anabilim Dalı'nda asistan doktor olarak görev aldı. 1986 yılında aynı fakültede Radyoloji (Radyasyon Onkolojisi ve Radiodiagnostik) Anabilim Dalı'nda Uzman Doktor oldu.

Darendeliler, 1992'de Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda Doçent, 1998'de Profesör oldu. Prof. Darendeliler, Mayıs 1988 - Ağustos 1989 tarihleri arasında Charing Cross Hospital'de (Londra), Ağustos 1988 - Mayıs 1989 tarihleri arasında Royal Marsden Hospital'de (Londra) Radyasyon Onkolojisi Bölümlerinde ziyaretçi başasistan doktor olarak çalıştı. Prof. Emin Darendeliler'in Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayımlanmış birçok makale ve 5 adet kitabı bulunmaktadır.

EMİN DARENDELİLER NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Emin Darendeliler akşama doğru evinde rahatsızlandı.

Emin Darendeliler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Prof. Dr. Emin Darendeliler'in kalp krizi sonucu vefat ettiği açıklandı.

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'nden taziye mesajı paylaşıldı.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından ve başkanlarından İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Darendeliler'in beklenmedik vefatını duyurmaktan çok büyük üzüntü duyuyoruz. Camiamızda çok sevilen ve hepimizin kalbinde ayrı bir yeri olan Emin hocamıza rahmet, kederli ailesine sabır, dostlarına, meslektaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Toprağı bol olsun. Işıklar içinde uyusun."