Emin Kujovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emin Kujovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emin Kujovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emin Kujovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emin Kujovic 29 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ,Bosna-Hersek uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emin Kujovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Emin Kujovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emin Kujovic'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emin Kujovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emin Kujovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln Alt.
1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U17
1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U19
Emin Kujovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emin Kujovic şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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