Emine Ün ile 9 yıllık evliliklerini bitiren Tolga Karataş ilk kez konuştu! İtirafıyla herkesi şaşırttı!

Canısı dizisinde rol almasıyla birlikte kariyerinde zirveyi yakalayan Emine Ün, 2012 yılında hayatını birleştirdiği Tolga Karataş ile geçtiğimiz nisan ayında boşandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Boşanma haberini Instagram'dan yaptığı bir haberle duyuran Emine Ün, "Her şey insanlar için. Eşim Tolga ile tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek, beraber ortak düşüncemiz neticesinde, yollarımızı ayırmanın doğru olduğuna karar verdik. Bu dünyada ve ahirette, dualarımız birbirimiz için her zaman birdir..." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

"İLERİDE NE OLUR BİLMİYORUM"

Bir alışveriş merkezinde Emine Ün'ün kardeşiyle görüntülenen Karataş, boşanma nedeni hakkında ilk kez konuşurken olumsuz bir cümle kullanmaması dikkatlerden kaçmadı. Karataş, "Aramızdaki fikir ayrılığından dolayı yollarımızı ayırdık, ileride ne olur bilmiyorum." ifadelerini kullandı.