Eminem Spotify’a dava açtı!
Rap dünyasının efsane ismi Eminem, şarkılarını yanlış lisanslaması sebebiyle dünyanın en büyük online müzik dinleme platformu Spotify'a dava açtı.
Eminem bu sefer Spotify'ya diss attı!
Eminem'in albümlerini yayımlayan plak şirketi Eight Mile Style, Spotify’ın Eminem'in şarkılarını yanlış lisansladığını öne sürdü ve 36 milyon dolarlık bir dava açtı.
Plak şirket ile Eminem, 243 şarkının yanlış lisanslandığını ve “sahibi bilinmeyen” kategorisinde yer aldığını öne sürdü. Eminem, bu şarkıları dinlenmesinden para kazanamadığını, telif ücreti alamadığını iddia etti.
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