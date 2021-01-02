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Emine'ye kim tecavüz etti! Sosyal medya ayağa kalktı! 16 yaşındaki engelli kıza cinsel saldırı!

Malatya’da 16 yaşındaki engelli Emine’ye birden fazla kişi tarafından cinsel istismar uygulandığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce kişi #EmineyeKimTecavüzetti etiketi ile isyan etti.

Emine'ye kim tecavüz etti! Sosyal medya ayağa kalktı! 16 yaşındaki engelli kıza cinsel saldırı!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran iddiaya göre Malatya, Arguvan’ın Narmikan Mahallesi’nde zihinsel engelli 16 yaşındaki bir kız çocuğuna toplu cinsel saldırı uygulandı.

Twitter’da “EmineyeKimTecavüzetti” hashtagi ile gündem olan korkunç olayda, kız çocuğunun tecavüze uğradığı raporlarla kanıtlandı. 

Birçok twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımlarda tecavüzcülerin gizlendiğini iddia etti:

İşte sosyal medyada yapılan yorumların bir kısmı.;

 

 

 

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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