Emine'ye kim tecavüz etti! Sosyal medya ayağa kalktı! 16 yaşındaki engelli kıza cinsel saldırı!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran iddiaya göre Malatya, Arguvan’ın Narmikan Mahallesi’nde zihinsel engelli 16 yaşındaki bir kız çocuğuna toplu cinsel saldırı uygulandı.

Twitter’da “EmineyeKimTecavüzetti” hashtagi ile gündem olan korkunç olayda, kız çocuğunun tecavüze uğradığı raporlarla kanıtlandı.

Birçok twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımlarda tecavüzcülerin gizlendiğini iddia etti:

İşte sosyal medyada yapılan yorumların bir kısmı.;

bi kız birini sevse olay cıkartır, “namusumuz” dersiniz. Yahu 15 yaşında zihinsel engelli bir küçük kıza tecavüz ediliyor sesinizi cıkartsanıza. Lanet olsun sizin namusumuza sizin zihniyetinize #EmineyeKimTecavüzetti — Esin Övet (@esinovet) January 2, 2021

Malatya'nın Narmikan köyünde doktor raporunda %50 zihinsel engelli olarak saptanan 16 yaşındaki Emine'nin birçok kişi tarafından tecavüze maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Tecavüzcülerin isimleri ise gizleniyor.#EmineyeKimTecavüzetti pic.twitter.com/jsVZ1CT6Kf — Filmlerden Kareler (@filmdenkare) January 2, 2021

Malatya'nın Narmikan köyünde 15 yaşında zihinsel engelli bir çocuğa topluca defalarca tecavüz edildiği raporlarla kanıtlanmış.Köylüler tecavüzcüleri koruyormuş. Bir çocuğun çıkaramadığı bir ses olmak yine sosyal medyaya kaldı.#EmineyeKimTecavüzetti pic.twitter.com/mqejAR3C0n — Sinem ‏ ރ?? (@SinemFb27) January 2, 2021