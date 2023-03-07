Eminönü-Sirkeci arsında seyir halindeyken raydan çıkan tramvay kaza yaptı! Anlık panikleyen yolcular korkarak yollarına yürüyerek devam etti!

Eminönü- Sirkeci hattında yol alan tramvay, yoldan çıkıp elektrik direğini koruyan taş duvara çarparak durabildi. Bu kaza kısa süreliğine paniğe ve aynı istikametteki seferleri durdurma noktasına getirdi.

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Eminönü-Sirkeci arsında seyir halindeyken raydan çıkan tramvay kaza yaptı! Anlık panikleyen yolcular korkarak yollarına yürüyerek devam etti!

Eminönü- Sirkeci hattında yol alan tramvay, elektrik direğini koruyan duvara çarparak durabildi. Kaza sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Bu kaza kısa süreliğine seferleri durma noktasına getirdi.

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Eminönü-Sirkeci arasında seyreden tramvayın raylardan çıkmasının sebebinin ne olduğu bilinmiyor. Bugün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda tramvay, iki rayın arasında duran elektrik direğinin çevresindeki taş duvara çarptı. Bir anda paniğe kapılan yolcular, yollarına yaya olarak devam etti.

METRO İSTANBUL AÇIKLAMADA BULUNDU!

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Metro İstanbul'un tramvay sefer saatlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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