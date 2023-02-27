Emir Burkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Burkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Burkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Burkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Burkic 27 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Burkic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business SOCCER GbR yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Emir Burkic'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emir Burkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Burkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Burkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Burkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında NK Izola

1 Ocak 2014 yılında NK Ankaran

1 Ocak 2016 yılında FC Wiltz 71

31 Ağustos 2017 yılında NK Ankaran

1 Temmuz 2018 yılında FC Wiltz 71

Emir Burkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Burkic şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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