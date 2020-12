Emir Can İğrek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? | Şarkıcı Emir Can İğrek hayatı

2020 yılının ilk aylarında çıkardığı 'Müzik Kutusu' isimli şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Emir Can İğrek, genç yaşta ün kazanıp bu ünü devam ettirebilen ve çizgisini koruyan nadir isimlerden biri olmayı başardı. Sanatçının bu başarısı, hayatına dair birçok soruyu da beraberinde getirdi. Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olduğunu ifade eden şarkıcı Emir Can İğrek kimdir? Kaç yaşında? Nereli?İşte Şarkıcı Emir Can İğrek hayatı ve hakkında merak edilen her şey...

EMİR CAN İĞREK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

27 yaşındaki Emir Can İğrek, 2 Nisan 1993'te Tekirdağ'da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağlı olan şarkıcı, müzik yolculuğuna da burada kurduğu sahne guruplarıyla başladı.

Müzik ve edebiyat ile iç içe bir çocukluk dönemi geçiren genç isim, Nazım Hikmet Akademisinde eğitiminin yanı sıra, 4 sene koroda yer aldı. "Müzik Kutusu" isimli şarkı ile başarılı bir çıkış yakalayan sanatçı Emir Can İğrek, çocukluk yıllarından beri müzik ile iç içe yetişerek benzersiz bestelere imza attı.

2017 yılında "Gönül Davası" isimli şarkısıyla ve 2018'de "Aç Bağrını" isimli çalışmalarından takipçilerinin dikkatini üzerine çekti. Akustik programına katıldıktan sonra ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Emir Can İğrek, kısa zamanda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Ailesi Çerkezköy'de yaşayan Emir Can İğrek, üniversite 2.ci sınıftan bu yana yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir.