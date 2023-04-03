Emir Keskin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Keskin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Keskin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emir Keskin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emir Keskin 17 Mayıs 2004 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türk uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Emir Keskin şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emir Keskin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Trabzonspor U19 futbol takımında oynamaktadır. Trabzonspor U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emir Keskin'nin Trabzonspor U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emir Keskin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emir Keskin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Trabzonspor U19
Emir Keskin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emir Keskin şuan Trabzonspor U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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