Emir Sarıgül ile evlenecekleri iddia edildi! Buket Aydın, çıkan haberlere yanıt verdi!

Ünlü sunucu Buket Aydın, bir süre siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşamış ancak mart ayında ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Ardından Emir Sarıgül, Sibel Can ile teknede birlikte görüntülenmişti.

Bu olayların ardından Aydın ve Sarıgül'ün barıştığı hatta bu akşam nikah masasına oturacakları iddia edildi.

BUKET AYDIN İSYAN ETTİ

İddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Buket Aydın, "Bence yılın bombası ne biliyor musunuz? Bu yaptığınız yalan haber. Nasıl beni aramadan bu kadar emin bir ifade ile 'Bu akşam düğün var' dersiniz. Konu başkaları olunca teyit etmeden hiçbir şey yazamayan siz, ben olunca bir telefon açamıyor musunuz? Ayıp bu" diyerek açıklamada bulundu.

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Eski aşkı Emir Sarıgül'ün Sibel Can tatil yaptığı görüntüler ortaya çıkınca Buket Aydın basın mensuplarına, "Ben bu konunun içinden çıkmak istedim. Ben mart sonunda Emir beyle ilişkimi kariyerime zarar verdiği için noktaladım. Emir beyin bana yaptığı evlilik teklifi onun yaptığı bir harekettir. Ben Emir beyin evlenme teklifini kabul etmedim, etmeyeceğim" demişti.