Emir Sarıgül kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Evli mi?

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu olan Emir Sarıgül, iş hayatındaki gelişmelerden çok aşk yaşamıyla gündemde olmaya devam ediyor. Daha önce adı Sibel Can ile aşk dedikodularına karışan Sarıgül'ün bu kez , haber spikeri Buket Aydın ile ilşkisi olduğu iddia edildi.

EMİR SARIGÜL KİMDİR?

1981 yılında İstanbul'da doğan Sarıgül; ilk, orta ve lise öğrenimini Nişantaşı Fevziye Mektepleri Vakfı, Nişantaşı Özel Işık Lisesi’nde bitirdi. Ardından İstanbul Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tamamlamıştır. Daha sonra Londra’ya giderek “American Intercontinental University”de master eğitimi yaptı.

Abdurrahman Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu’ndan dünyaya gelen oğludur. Emir’e hamile olan annesine kanser teşhisi konmuş, anne buna rağmen doğumda ısrarcı olmuştur. 1981 yılında İstanbul’da doğan Emir Sarıgül 1985 yılında, henüz 3,5 – 4 yaşlarındayken kanser hastası olan annesini kaybetmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Emir Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nde mezun olmuştur. Ardından Yeditepe Üniversitesi’ni kazanmıştır. Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlamasının ardından master eğitimi almak üzere İngiltere’ye gitmiştir. Londra’daki American Intercontinental University’de aldığı yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve iş hayatına atılmıştır.

NE İŞ YAPIYOR?

İnşaat sektöründe başarılı işler yapan Emir Sarıgül, bu alanda adından sıkça söz ettirmiştir. Halen inşaat sektöründe faaliyet gösteren Maritza Şirketler Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. 1999 yılından bu yana, Galatasaray Spor Kulübü’nün üyesidir, 2010 ve 2013 yılları arasında da Galatasaray Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevde bulunmuştur. Babası Mustafa Sarıgül gibi siyasetle ilgili olan Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili görevinde bulunmuştur. Ancak 2014 seçimlerinde Şişli Belediye Başkanı olarak seçilen Hayri İnönü’nün de dâhil olduğu bir takım tartışmalar nedeniyle başkanvekilliği görevinden istifa etmiştir. ancak meclis üyeliği görevine devam edeceğini belirtmiştir. Sarıgül’ün istifasının ardındaki neden ise, Hayri İnönü’nün Sarıgül’e ait olan 6 müdürlüğün yetkilerini alması gösterilmektedir. Emir Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Sarıgül ile evlilik yasamış fakat boşanmıştır. Birçok sosyal yardım projesinde birlikte çalışan ikilinin iki tane kızları vardır.