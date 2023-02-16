Emir Terzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Terzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Terzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Terzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Terzi 20 Ocak 2001 tarihinde Krefeld şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Emir Terzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Terzi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime11 yapmaktadır. Emir Terzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helmond Sport futbol takımında oynamaktadır. Helmond Sport takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emir Terzi'nin Helmond Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Terzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Terzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Terzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Terzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında B. Dortmund U16

1 Temmuz 2017 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2018 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2020 yılında Leixões

27 Ocak 2021 yılında SF Lotte

29 Temmuz 2022 yılında Helmond Sport

Emir Terzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Terzi şuan Helmond Sport takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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