Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Emir Toprak iki yılı aşkın bir süredir adalet aradığını ifade etti. Bu Twitter kullanıcısının paylaşımı sonrası Peki Emir Toprak kimdir? | Eski sevgilisi Beyza K kimdir? | Emir Toprak'ın Beyza K ile ilgili iddiaları ne? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

EMİR TOPRAK KİMDİR?

Emir Toprak, Beyza K. isimli eski kız arkadaşıyla 1 yıllık birlikteliğini tavırları nedeniyle sonlandırdığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran ve iddiaları üzerinden yaşadıklarına ve sürecin ilerleyişine tepki gösteren bir genç.

BEYZA K KİMDİR?

Amerika Birleşik Devleti merkezli bir mikroblog ve sosyal ağ platformu olan Twitter'da paylaşımda bulunan Emir Toprak, isimli genç kız arkadaşından ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

2018 yılında kız arkadaşı Beyza K. ile yaşadığı 1 yıllık birlikteliği noktalandırdığını sözlerine ekleyen Toprak, sevgilisinin o süreçte onu, başka erkeklerle kıyaslayıp onları hayatına almak istediğinden bahsettiğini iddia etti. Toprak'ın olaya ilişkin anlattıkları ise akıllara durgunluk veren cinsten.

Kız arkadaşının aylar boyunca uyguladığı psikolojik şiddet yüzünden ayrıldığını belirten Toprak, 5 ay sonra yeni bir ilişkiye başladığını ama bu kez de eski kız arkadaşının tehditlerine maruz kaldığını iddia etti. İlişkisini sosyal medya hesabında paylaştığında eski kız arkadaşının o kızdan ayrılmadığı takdirde intihar edeceğini söylediğini ifade etti. Eski kız arkadaşının göz altlarını ve boynunu boyayarak fotoğraflar attığını ve öleceğini söylediğini de belirten Emir Toprak, yaşananları özetledi.

EMİR TOPRAK'IN BEYZA K İLE İLGİLİ İDDİALARI NE?

Emir Toprak'ın eski ilişkisi sonrası yaşadığını iddia ettiği olaya ilişkin yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

"Merhaba, ben Emir. İki yılı aşkın bir süredir adalet arıyorum.

2018 yılında, adını bile anmak istemediğim bir kızla sevgiliydim. Kendisiyle 1 yıl sevgili kaldık. Beni sürekli anlamsız bir şekilde başka erkeklerle kıyas edip başka erkekleri hayatına almak istediğini söylüyordu.

Kötü bir dille bana aylarca uyguladığı psikolojik baskı sonrası onun da isteğiyle nihayetinde ayrıldık.

5 ay sonra hayatıma bakmaya karar verip yeni bir ilişkiye başladım. İlişkimi sosyal medyadan paylaştığım zaman ise ayrıldığım şahıs beni tehdit etmeye başladı.

Bana “O kızdan ayrılacaksın yoksa intihar ederim. Şuan yaptım, yapıyorum. Ölüyorum.” tarzında mesajlar atmaya başladı. Öleceğini söyleyip göz altlarını ve boynunu boyayarak bana fotoğraflar gönderdi.

Bu saçma durumun herhangi bir mağduriyet yaratmaması adına ben de onu arayarak intihara teşebbüs etmesini engellemeye çabaladım.

Beni “Asla durmayacağım, annem babam ölse bile seni hapse attıracağım, intikamımı alacağım.” diyerek tehdit etmeye devam etti.

"BAŞKA ERKEKLERLE BİRLİKTE OLUP İNTİKAM ALACAĞINI SÖYLEDİ"

Başka erkeklerle cinsel ilişki yaşayıp benden intikam alacağını, beni hapse attıracağını yineliyordu.

Ciddi anlamda paniğe kapıldığım için bana ve kendisine zarar vermesin, intihar etmesin ve hiçbir mağduriyet yaratmasın diye sevgilimden ayrılma kararı almak zorunda kaldım.

"KIZ ARKADAŞIMDAN AYRILMAMA RAĞMEN POLİSE ASILSIZ ŞİKAYETLERDE BULUNDU"

Her şeyin normalleşmesini beklerken ve tüm iyi niyetimle ona yaklaşırken bu kez bana “Ondan ayrılmanı kabul etsem de bir başkasına dokunmanın intikamını seni hapse attırarak alacağım.” dedi ve beni engelledi. Polise asılsız şikayetlerde bulunup planını gerçekleştirmeye çalıştı.

Defalarca kez çıkarttığı uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiğimi beyan edip beni hapse attırmaya çalıştı. (Ben de onun hakkında çıkardım. Uzaklaştırma kararı kolay bir şekilde çıkarılabiliyor.) Tam 3 kez hakimler tarafından haklı bulundum, şikayetleri reddedildi.

"KAFAMDAN BIÇAKLANDIM!"

Beni hapse attırmayı başaramayınca, uzaklaştırma kararındaki ev adresim, telefon numaram ve tüm bilgilerimi etrafında bulunan 4 ayrı şahsa verdi. O 4 şahsı azmettirerek evime yolladı, haberim bile olmadan evime gelen 4 şahıstan 3’ü tarafından darp edilip kafamdan bıçaklandım.

Darp raporu alarak bu olayın kamera kayıtları ve Beyza K.'nın beni ölümle, hapise attırmakla, intikam almakla ilgili tehdit edildiğim ses kayıtlarını vererek şikayetçi oldum. Evime gönderdiği şahıslar adresimi ve telefon numaramı Beyza K.’dan aldıklarını itiraf ettiler.

Tam 2 yıl sonra bu ay dava sonuçlandı. Ortada duran tüm itiraflara ve delillere rağmen Beyza K’ya BERAAT verildi, bıçaklı saldırıyı düzenleyen erkek şahıslara ise 1000 TL PARA CEZASI verildi.

Her fırsatta "Erkek adalet değil, gerçek adalet" diye slogan atanlar; işte bir 'erkeği' yalan, iftira ve "kadına şiddet mağduriyeti" üzerinden hapse attırmak istemenin, yetmeyip birilerini azmettirerek öldürmek istemenin 'cezası' BERAAT! Dökülen kanın bedeli de sadece 1000 TL!

Evet, adalet bu ülkede genel bir sorun. Fakat mahkeme salonları yalnızca erkekler tarafından mağdur edilen kadınlarla değil, kadınlar tarafından mağdur edilen erkeklerle de dolu.

Bu olayı uzun zamandır gündeme getirmeye çalışsam da erkek olmam 'yüzünden' mağduriyetim ve adalet arayışım 'ciddi' bir kamuoyu yaratmaya yetmedi. Hakimlerden savcılara, avukatlardan polislere kadar içinde bulunduğum durum ne yazık ki hep basit görülüp geçiştirilmeye çalışıldı.

Darp edildiğimi, bıçaklandığımı, psikolojik şiddete maruz kalıp bir kadının azmettirmesi sonucu hayatımın neredeyse elimden alınacağını beyan edip açık bir şekilde tüm olanları dile getirdiğim için üstelik bir de suçlandım.

"O saatte orada ne işi varmış" diyenleri linç eden sözde cinsiyet eşitliği savunucuları en büyük cinsiyetçi kesildiler, "Kim bilir kıza ne yaşattın ki öyle şeyler yaptı.", "Erkek değil misin hak etmişsindir", "Hep kadınlar mı mağdur olacak biraz da erkekler olsun." demeye başladı

Benim yaşadığım bu olayın sırf erkeğim diye hafife alınması yetmezmiş gibi bir de "oh olsun" denildi, kişisel sosyal medyada hesabımdan yaptığım paylaşımlar (çoğu ironik) üzerinden karakterimi ele alıp "sen de zaten hak etmişsin." gibi alakasız ve mesnetsiz yorumlar yapıldı.

'Erkek' adam olduğum için bunlara göğüs gerip kabullenmem, uzatmamam, toplumun dayattığı cinsiyet rollerine göre hareket etmem beklendi.

KABUL ETMİYORUM!

Bu olayın mağduriyet boyutunu cinsiyet faktörü üzerinden ele alanlar CİNSİYETÇİ'dir. Aynı olayı bir kadın yaşasa sosyal medyayı yangın yerine çevirecek olanların iki yıldır dile getirdiğim bu olaya karşı sessiz kalmasını samimiyetsiz buluyorum.

ADALET ARIYORUM!

1000TL Dökülen kanın bedeli sadece 1000TL

Para cezası

Olaya ait kamera kayıtlarından bana yapılan bıçaklı saldırı ortada olmasına rağmen #1000TL ceza verildi. Kayıtlar olmasa bu bile olmayacaktı...

"İntihar ediyorum, kendimi öldürüceğim" diye ağlayıp sevgilimden ayrılmama sebeb olduğun yetmediği gibi evimin adresini dağıtıp beni kumpasla öldürmek istedin, kanımı döktün! Beni iftira ile hapse attırmaya kalktın...

Tüm bunların cezasının #1000TL olmasını kabul etmiyorum. Karara itiraz ettim, hak ettiğin cezayı alana kadar mücadeleye devam edeceğim. Hele bir iftira etmeye başla bak daha nelerini ortaya çıkaracağım!

İnanmayan arkadaşlar için, Beyza K.’nın beni ölümle tehdit ettiği, “başkalarıyla cinsel ilişkiye gireceğim, intikamımı alacağım. Annem babam ölse, devlette bilse durmayacağım. Başka kızla sevgili olmanın intikamını ölsem bile alacağım.” Dediği ses kayıtları var.

Ajitasyon yapmak için göz altlarını mora boyadığı fotoğraflar, ağlayarak sevgilimle olan fotoğrafımı ss alıp depoladığı delillerde elimde. En ufak bir tahrik edilişimde, iftira atılışında hepsini buraya dökeceğimden şüphen olmasın."