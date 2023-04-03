Emirhan Eraslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Eraslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emirhan Eraslan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emirhan Eraslan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Emirhan Eraslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Eraslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirhan Eraslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirhan Eraslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirhan Eraslan 31 Ocak 2003 tarihinde Rothrist AG şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türk,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirhan Eraslan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Emirhan Eraslan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trabzonspor U19 futbol takımında oynamaktadır. Trabzonspor U19 takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emirhan Eraslan'nin Trabzonspor U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emirhan Eraslanboyu ve yaşı kaç

Emirhan Eraslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirhan Eraslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Emirhan Eraslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirhan Eraslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2020 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Basel U21

5 Eylül 2022 yılında Trabzonspor U19

Emirhan Eraslan kimdir

Emirhan Eraslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirhan Eraslan şuan Trabzonspor U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Zofingen, FC Basel (-2022), Trabzonspor (2022-2023)

Emirhan Eraslan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U19 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emirhan Eraslan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Nikita Getjman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Getjman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita Getjman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Getjman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anas Elfadil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Elfadil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anas Elfadil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Elfadil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihail Talevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Talevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihail Talevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Talevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Veljko Videnovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Videnovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Veljko Videnovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Videnovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor