Emirhan Eraslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Eraslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirhan Eraslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirhan Eraslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirhan Eraslan 31 Ocak 2003 tarihinde Rothrist AG şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türk,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirhan Eraslan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Emirhan Eraslan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trabzonspor U19 futbol takımında oynamaktadır. Trabzonspor U19 takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emirhan Eraslan'nin Trabzonspor U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emirhan Eraslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirhan Eraslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emirhan Eraslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirhan Eraslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2020 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Basel U21

5 Eylül 2022 yılında Trabzonspor U19

Emirhan Eraslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirhan Eraslan şuan Trabzonspor U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emirhan Eraslan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Zofingen, FC Basel (-2022), Trabzonspor (2022-2023)

Türkiye U19 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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