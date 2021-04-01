Emlak Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Emlak Danışmanı Maaşları, İş İlanları

Emlak Danışmanı görev tanımı nedir, ne iş yapar? Emlak Danışmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Emlak danışmanı; ev, arsa, dükkan gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişidir.

Emlak Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Emlak Danışmanı Maaşları

Emlak Danışmanı maaşı ortalama aylık 4.060 - TL’dir. En düşük Emlak Danışmanı maaşı 3.050 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Emlak Danışmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Emlak Danışmanı Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Önlisans mezunu olmanız gerekmektedir.

Ne İş Yapar?

Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık etmek,

b) Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek,

c) Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardımcı olmak,

d) Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti vermek, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunmak,

e) Müşterileri adına beyanname doldurmak,

f) Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunmak,

g) Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması yapmak,

h) Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapmak,

i) Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi vermek,

j) Kira sözleşmesi hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları ana gruba aittir.

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları alt ana grubun içerisindedir.

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Aracıları meslek grubundadır.

Emlak Danışmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı mesleğinin meslek kodu 3334.02 olarak belirlenmiştir

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