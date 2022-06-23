Emlak komisyonları yatırımcıları cezbetti! Dünya genelindeki emlak şirketleri Türkiye'ye akın ediyor!

Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Gayrimenkul sektöründe ise yatırım danışmanlığı yapanların da sayısı artarken, emlak sektöründe adım atan kişiler de çoğalıyor. Emlak sektörünün son zamanlarda daha karlı olması, yatırımcıyı cezbetti.

"İSTİKRARLI BİR BÜYÜME HEDEFLİYORUZ"

Sistem ve gayrimenkul sektörüne dair açıklamalarda bulunan Redwoork Türkiye Direktörü Çağatay Üçsu, “Gayrimenkul sektörüne yeni bir model getiriyoruz. Ülkenin yedi bölgesinde, Avrupa ülkelerinde ve Körfez ülkelerinde açacağımız ofislerimizde yüzlerce gayrimenkul danışmanı istihdam edeceğiz. Türkiye genelinde ofislerimiz hem danışmanlarımızın kullanımına hem de yatırımcılara hizmet vermeye başladı. Kendi ofislerimizde ve franchise ofislerimizle istikrarlı bir büyüme hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"YENİ YATIRIMLAR PLANLIYORUZ"

Yurtdışında yaşayan Türklerin en fazla yatırımı gayrimenkule yaptığını önemle vurgulayan Üçsu, “ABD, Hollanda, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ofis açmayı planlıyoruz. Bu sayede doğru zamanda doğru yatırım ile buluşturmuş olacağız. Ayrıca yurt dışındaki yerli ve yabancı yatırımcılara aracılık etmiş olacağız. Redwoork olarak tecrübeli danışmanlarımız ve yenilikçi vizyonumuz ile gayrimenkul sektöründeki satış oranın artmasında ciddi katkıda bulunacağız. Yatırımlarımıza sürekli yenisini ekleyerek devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl turizm ve konaklama alanlarında hizmet verecek yeni yatırımlar planlıyoruz” diye konuştu.