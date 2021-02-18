Emma Stone'nun yer aldığı Cruella filminden ilk fragman yayınlandı!

Emma Stone'lu Cruella De Vil, Cruella filmin ilk fragmanı yayınlandı. Kürk meraklısı bir kadının kendisine dalmaçyalı kürklerinden bir palto diktirmek isterken ve bu yolda başına türlü aksilikleri konu edinen Disney filmi tanıtımı izleyicinin beğenisine sunuldu.

KÖTÜ KARAKTERLERİ SİNEMAYA TAŞIDI

Bugüne kadar birçok yapıma kendi stüdyosunda yer veren Walt Disney, prensesler ve ütopyaların yanı sıra sevimli hayvanlarla anlatılan hikayeleri başarıyla beyazperdeye taşıdı. Bu yapımlar arasında yer alanlardan biri de 101 Dalmaçyalı idi.

Geçtiğimiz yıllarda farklı yapımlara imza atan firma, Uyuyan Güzel masalının kötü karakteri "Malefiz'in" hikayesini ele alarak kötü karakteri de ilk kez sinemaya taşımıştı

70'LERİN PUNK KÜLTÜRÜNE EKRANA TAŞIYOR

1970'lerin Punk Londra'sına dönüş yaptığımız bu seneryoda Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone'un başrol üstlend. Yayınlanan fragmanda geriye dönüş ile Stone, inanılmaz tarzı izleyici tarafından tam not aldı. "Cruella" filmi, Disney tarafından "1970'lerin Londra'sında genç moda tasarımcısı Estella de Vil köpek derilerine, özellikle de Dalmaçyalıların derilerine takıntılı hale gelir, ta ki Cruella olarak bilinen acımasız ve dehşet verici efsaneye dönüşünceye kadar." şeklinde yorumlandı.

FİLMİN KONUSU

Yönetmen koltuğunda Craig Gillespie yer aldığı filmin konusu şu şekilde: Moda tasarım ile ilgilenen bir kadının kürk merakını ele alıyor. Bu kadının hayattaki tek hedefi dalmaçyalı köpeklerin derisini yüzüp çanta ceket yapmak. Ancak kötü karakterin başına bu yolda başına gelmeyen kalmaz. Filmin kötüsünün başından geçen serüveni gözler önüne seren film bu açıdan macera ve komedi türünde nitelendirilmektedir.