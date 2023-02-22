Emma Uchegbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emma Uchegbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emma Uchegbu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emma Uchegbu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emma Uchegbu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emma Uchegbu Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Emma Uchegbu'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emma Uchegbu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emma Uchegbu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Ifeanyi Ubah
20 Eylül 2021 yılında Plateau United
Emma Uchegbu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emma Uchegbu şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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