Emmanuel Abubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Abubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Abubu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Abubu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Abubu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Abubu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Abubu'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Abubu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Abubu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Abubu şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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