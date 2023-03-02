Emmanuel Addai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Addai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Addai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Addai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Addai 1 Ağustos 2001 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Addai Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Addai'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Addai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Addai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Addai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Addai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında FC 93 Bobigny

12 Temmuz 2022 yılında Alcorcón

Emmanuel Addai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Addai şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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