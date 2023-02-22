Emmanuel Adegboyega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Adegboyega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Adegboyega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Adegboyega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Adegboyega 16 Eylül 2003 tarihinde Dundalk, Louth şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Adegboyega Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Emmanuel Adegboyega, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Adegboyega'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Adegboyega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Adegboyega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Warrenpoint U20
1 Temmuz 2019 yılında Newry U19
1 Eylül 2020 yılında Warrenpoint U20
1 Mart 2021 yılında Drogheda U19
1 Ocak 2022 yılında Dundalk U19
7 Ekim 2022 yılında Dundalk FC
19 Ocak 2023 yılında Drogheda United
Emmanuel Adegboyega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Adegboyega şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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