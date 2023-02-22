Emmanuel Ajia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ajia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Ajia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emmanuel Ajia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emmanuel Ajia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ajia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Ajia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ajia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Ajia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Ajia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Ajia {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Ajia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Ajia'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Ajia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Ajia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2022 yılında Lobi Stars

Emmanuel Ajia kimdir

Emmanuel Ajia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Ajia şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emmanuel Ajia nereli

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