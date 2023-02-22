Emmanuel Ambakederemo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ambakederemo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Ambakederemo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Ambakederemo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Ambakederemo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Ambakederemo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Ambakederemo'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Ambakederemo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Ambakederemo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Ambakederemo şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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