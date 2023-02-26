Emmanuel Anaful kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Anaful Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Anaful adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Anaful Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Anaful 17 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Anaful Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 6 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Anaful'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Anaful Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Anaful isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Anaful Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Anaful futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ekim 2021 yılında Karela United

Emmanuel Anaful Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Anaful şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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