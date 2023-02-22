Emmanuel Anih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Anih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Anih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Anih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Anih 1 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Izuchukwu Anih şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Anih Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J14Sport yapmaktadır. Emmanuel Anih, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Anih'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Anih Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Anih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Anih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Anih futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Feirense Sub-23

1 Temmuz 2020 yılında S. V. Pereira

1 Temmuz 2021 yılında Paços Brandão

21 Mart 2022 yılında Usti nad Orlici

29 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

Emmanuel Anih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Anih şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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