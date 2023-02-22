Emmanuel Antwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Antwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Antwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Antwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Antwi 5 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Antwi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Emmanuel Antwi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Antwi'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Antwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Antwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Antwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Antwi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2015 yılında Slovacko

30 Haziran 2015 yılında Liberty Prof.

1 Eylül 2016 yılında Slavia Prag B

20 Şubat 2017 yılında Olomouc B

30 Haziran 2017 yılında Slavia Prag B

28 Ağustos 2017 yılında 1.FK Příbram

31 Aralık 2017 yılında Slavia Prag B

1 Ocak 2018 yılında 1.FK Příbram

Emmanuel Antwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Antwi şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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