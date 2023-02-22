Emmanuel Ayaosi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ayaosi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Ayaosi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Ayaosi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Ayaosi 28 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Dennis Ayaosi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Ayaosi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Ayaosi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Ayaosi'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Ayaosi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Ayaosi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Ayaosi şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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