Emmanuel Charles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Charles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Charles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Charles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Charles 6 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Charles Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Charles, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Charles'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Charles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Charles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Akwa United
1 Ocak 2021 yılında Dakkada FC
30 Eylül 2022 yılında Enugu Rangers
Emmanuel Charles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Charles şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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