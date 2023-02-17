Emmanuel Cirrincione kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Cirrincione Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Cirrincione adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Cirrincione Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Cirrincione 4 Nisan 1997 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Mariano Emmanuel Cirrincione şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Cirrincione Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMSPORTS90 yapmaktadır. Emmanuel Cirrincione, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Cirrincione'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Cirrincione Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Cirrincione isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Cirrincione Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Cirrincione futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ind. Rivadavia

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2021 yılında Xewkija Tigers

6 Ocak 2022 yılında Ind. Rivadavia

Emmanuel Cirrincione Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Cirrincione şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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