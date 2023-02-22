Emmanuel Daniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Daniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Daniel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Daniel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Daniel 17 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Shinkut Daniel şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Daniel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Daniel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Daniel'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Daniel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Daniel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emmanuel Daniel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Daniel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Enugu Rangers

15 Şubat 2017 yılında Orlando Pirates

17 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Gombe United

31 Ekim 2019 yılında Lobi Stars

1 Aralık 2021 yılında Remo Stars FC

7 Ekim 2022 yılında Lobi Stars

Emmanuel Daniel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Daniel şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Emmanuel Daniel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.