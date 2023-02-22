Emmanuel Godwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Godwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Godwin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Godwin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Godwin {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Godwin Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Godwin'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Godwin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Godwin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında FC Heartland
1 Temmuz 2020 yılında Kano Pillars
1 Kasım 2021 yılında Enyimba Aba
Emmanuel Godwin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Godwin şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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