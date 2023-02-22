Emmanuel İhezue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel İhezue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel İhezue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel İhezue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel İhezue {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel İhezue Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Emmanuel İhezue'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel İhezue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel İhezue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Kanemi Warriors
Emmanuel İhezue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel İhezue şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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