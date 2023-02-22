Emmanuel İsrael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel İsrael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel İsrael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel İsrael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel İsrael 1 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel İsrael Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linda Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel İsrael'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel İsrael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel İsrael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Rivers United
31 Mart 2022 yılında Dakkada FC
Emmanuel İsrael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel İsrael şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.