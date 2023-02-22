Emmanuel İwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel İwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel İwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel İwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel İwu 29 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Nnamdi Emmanuel Iwu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel İwu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 17 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel İwu'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel İwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel İwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Akwa United
1 Temmuz 2019 yılında Kwara United
17 Ekim 2022 yılında Abia Warriors
Emmanuel İwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel İwu şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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