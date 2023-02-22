Emmanuel İyang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel İyang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel İyang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel İyang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel İyang 23 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Francis Iyang şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel İyang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel İyang'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel İyang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel İyang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Niger Tornad.
Emmanuel İyang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel İyang şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.