Emmanuel James kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel James Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel James adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel James Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel James {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Igho Kingsley James şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel James Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel James, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Emmanuel James'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel James Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel James futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Sunshine Stars
Emmanuel James Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel James şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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