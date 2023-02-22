Emmanuel Jonas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Jonas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Jonas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Jonas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Jonas {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Jonas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Jonas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Jonas'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Jonas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Jonas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Mart 2022 yılında Niger Tornad.
Emmanuel Jonas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Jonas şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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