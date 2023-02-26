Emmanuel Kotei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Kotei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Kotei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Kotei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Kotei 4 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Kotei Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Kotei'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Kotei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Kotei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Kotei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Kotei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2023 yılında Nsoatreman FC

Emmanuel Kotei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Kotei şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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