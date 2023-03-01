Emmanuel Maja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Maja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Maja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Maja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Maja 27 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Maja Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 12 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Maja'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Maja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Maja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Eylül 2020 yılında Welling Utd.
30 Temmuz 2021 yılında Enfield Town
1 Temmuz 2022 yılında Tonbridge
12 Ekim 2022 yılında Cheshunt
Emmanuel Maja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Maja şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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