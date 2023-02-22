Emmanuel Matthew kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Matthew Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Matthew adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Matthew Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Matthew 25 Aralık 1999 tarihinde Kano şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Matthew Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Matthew, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Matthew'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Matthew Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Matthew futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Bendel Ins.
1 Temmuz 2017 yılında Shooting Stars
30 Haziran 2018 yılında FC Heartland
1 Temmuz 2018 yılında Ifeanyi Ubah
30 Haziran 2019 yılında FC Heartland
1 Temmuz 2020 yılında Wikki Tourists
1 Mayıs 2021 yılında Katsina Utd.
Emmanuel Matthew Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Matthew şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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