Emmanuel Ogbole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ogbole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Ogbole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Ogbole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Ogbole {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Ogbole Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Ogbole'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Ogbole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Ogbole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
31 Mart 2022 yılında Nasarawa United
Emmanuel Ogbole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Ogbole şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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