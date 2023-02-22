Emmanuel Oguagu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Oguagu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Oguagu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Oguagu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Oguagu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Oguagu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Oguagu'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Oguagu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Oguagu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Mart 2022 yılında Dakkada FC
1 Aralık 2022 yılında Sunshine Stars
Emmanuel Oguagu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Oguagu şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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