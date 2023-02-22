Emmanuel Ogwuche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ogwuche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Ogwuche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Ogwuche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Ogwuche {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Ogwuche Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Ogwuche'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Ogwuche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Ogwuche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Ogwuche şuan Doma United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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