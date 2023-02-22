Emmanuel Onu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Onu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Onu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Onu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Onu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Onu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Onu'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Onu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Onu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Onu şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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