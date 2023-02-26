Emmanuel Oppong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Oppong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Oppong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Oppong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Oppong 9 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Oppong Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Oppong'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Oppong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Oppong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Oppong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Oppong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Oppong şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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