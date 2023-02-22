Emmanuel Roe Addo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Roe Addo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Roe Addo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Roe Addo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Roe Addo 28 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Roe Addo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Roe Addo'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Roe Addo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Roe Addo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Roe Addo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Roe Addo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Vizela U23

23 Eylül 2021 yılında Ast. Vlachioti

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2022 yılında Apollon Pontou

19 Ocak 2023 yılında GS Ilioupolis

Emmanuel Roe Addo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Roe Addo şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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