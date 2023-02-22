Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe 10 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Myron Topclass Sport Outfits yapmaktadır. Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ifeanyi Ubah

1 Eylül 2021 yılında Rivers United

1 Aralık 2022 yılında Abia Warriors

Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe kimdir

Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Emmanuel Sharp Anoxie Uzoigwe nereli

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