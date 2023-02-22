Emmanuel Tolno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Tolno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Tolno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emmanuel Tolno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emmanuel Tolno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Tolno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Tolno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Tolno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Tolno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Tolno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Tolno 8 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur.  Gine uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Tolno Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Chrysostome yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Tolno'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Tolno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Tolno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Emmanuel Tolno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Tolno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2019 yılında FC MAS Taborsko

19 Temmuz 2021 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2022 yılında FC MAS Taborsko

Emmanuel Tolno kimdir

Emmanuel Tolno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Tolno şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Emmanuel Tolno nereli

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