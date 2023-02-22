Emmanuel Tsavaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Tsavaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Tsavaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Tsavaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Tsavaa 7 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Tsavaa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Tsavaa'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Tsavaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Tsavaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Tsavaa şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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