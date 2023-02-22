Emmanuel Uangboje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Uangboje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Uangboje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Uangboje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Uangboje {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Uangboje Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Uangboje'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Uangboje Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Uangboje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Uangboje şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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